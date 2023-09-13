Стал известен срок, на который из-за травмы выбыл нападающий «Трактора» Виталий Кравцов

Нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов выбыл на срок от четырёх до шести недель из-за травмы верхней части тела. Об этом в пресс-службе «Трактора» сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Форвард получил повреждение во вчерашнем матче с «Ладой», попав под силовой приём защитника тольяттинского клуба Максима Березина. Кравцов провёл на площадке за 1 минуту и 21 секунду две смены. За это время 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой.

В стартовавшем сезоне КХЛ Кравцов провёл пять неполных матчей, в которых отметился пятью набранными очками — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Нападающий вернулся в «Трактор» после выступления в НХЛ в прошлом сезоне.