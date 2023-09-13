«Адмирал» подписал контракт с защитником Ильёй Пастуховым
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«Адмирал» подписал контракт с защитником Ильёй Пастуховым. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, двустороннее соглашение с защитником рассчитано сроком на один год.
Пастухов является воспитанником новосибирской «Сибири». В КХЛ защитник сыграл 51 матч, где набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-1».
Игрок обороны провёл 100 игр в МХЛ, в которых набрал 32 (4+28) очка, а также сыграл 66 матчей в ВХЛ, набрал 11 (1+10) результативных баллов.
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