Лидер «Коламбуса» Годро отреагировал на обвинения Бэбкока в требовании личных фото игроков

Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро разочарован тем, что подкаст Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, в негативном ключе представил просьбу главного тренера «Блю Джекетс» Майка Бэбкока показать семейные фотографии.

«Я был немного расстроен тем, как это представили в подкасте и раздули до невероятных масштабов. Отвратительно видеть, как их унесло не в том направлении. Это был его способ познакомиться со мной, а мне получше узнать его. Мне совсем не было неловко. Я показывал ему фотографии своей семьи. Если бы у меня были проблемы с этим, я бы сказал: «Не думаю, что мне это удобно». Но у меня не было с этим проблем.

У меня никогда не было тренера, который бы взял такое направление и сразу же захотел узнать меня лично, — и это был первый раз, когда я встретил его. Он показал мне кое-что о своей семье и вроде как говорил о своих детях, жене и собаках, за которыми он сейчас присматривает. Так мы узнали друг друга. А потом сразу перешли к хоккею.

Основная причина, по которой я выбрал Коламбус, заключается в том, что я хотел больше быть рядом со своей семьёй. Для меня это важно. Я думаю, что это отличная идея для того, чтобы кто-то познакомился со мной, познакомившись с моей семьёй. Бэбкок даже подумывал прилететь в Джерси и провести день у меня дома, знакомясь со мной и моей семьёй», — цитирует Годро Sportsnet.

Ранее Бэбкок сказал, что описание ситуации Биссоннеттом «является грубым искажением этих встреч».