Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Андрей Педан выбыл на срок от полутора до трёх месяцев из-за травмы ноги

Защитник СКА Андрей Педан выбыл на срок от полутора до трёх месяцев из-за травмы ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву, защитник СКА Андрей Педан выбыл из строя на срок от полутора до трёх месяцев из-за травмы ноги. Игрок обороны получил травму в самом начале вчерашнего матча со «Спартаком» (0:3).

Напомним, в первом периоде защитник хозяев Андрей Педан, проводя силовой приём против форварда красно-белых Ивана Морозова, получил травму колена и отправился в раздевалку. В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в Континентальной хоккейной лиге четыре матча, в которых отметился двумя минутами штрафа.

ВИДЕО

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада. В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября.

Материалы по теме
Видео
Защитник СКА Педан получил травму, выполняя силовой приём
Ротенберг рассказал о степени повреждения защитника СКА Андрея Педана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android