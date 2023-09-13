Защитник СКА Андрей Педан выбыл на срок от полутора до трёх месяцев из-за травмы ноги
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Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву, защитник СКА Андрей Педан выбыл из строя на срок от полутора до трёх месяцев из-за травмы ноги. Игрок обороны получил травму в самом начале вчерашнего матча со «Спартаком» (0:3).
Напомним, в первом периоде защитник хозяев Андрей Педан, проводя силовой приём против форварда красно-белых Ивана Морозова, получил травму колена и отправился в раздевалку. В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в Континентальной хоккейной лиге четыре матча, в которых отметился двумя минутами штрафа.
СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада. В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября.
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