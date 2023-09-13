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Илья Ковальчук принял участие в тестовом матче на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге

Илья Ковальчук принял участие в тестовом матче на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге
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На «СКА Арене» прошло тестовое опробование льда, проверка инженерных и медиасистем. В составе одной из команд в тестовом матче принял участие олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук. На игре также присутствовали представители администрации Санкт-Петербурга, по итогам они дали высокую оценку организации мероприятия.

«В скором времени будет анонсирован первый официальный матч. Здесь будут проходить не только хоккейные матчи, но и соревнования по 20 видам спорта, а также культурные мероприятия. «СКА Арена» будет без преувеличения точкой притяжения многих россиян», — цитирует председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ивана Складчикова «Спорт Бизнес Консалтинг».

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