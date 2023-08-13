Спортивный юрист рассказал, могут ли «СКА Арену» внести в Книгу Гиннесса

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, возможно ли внесение «СКА Арены» в Книгу рекордов Гиннесса как самой большой ледовой арены в мире.
«Это можно зафиксировать, и с точки зрения уникальности сооружения, и попадает ещё под ряд критериев. Это промышленный образец в Роспатент или как другой объект интеллектуальной собственности. Это будет решаться в Роспатенте. Ну а в книгу рекордов Гиннесса тоже можно. В свете процедуры признания соответствующего объекта и порядка включения в данное издание соответствующих рекордных явлений.
В нынешней политической обстановке России зачтут этот рекорд? Дело в том, что и наука, и спорт в силу международных юридических документов и договоров должны быть вне политики. И, конечно же, вопросы о какой-то политической специфике никакого отношения к вопросам включения в Книгу рекордов Гиннесса или регистрации каких-то достижений уникальных в Роспатенте, через международную систему, не должны иметь», — цитирует Алексеева «Спорт день за днём».
«СКА Арена» будет вмещать 21,5 тыс. человек. Сейчас самой большой ледовой ареной считается «Белл-центр» в Монреале вместимостью 21,3 тыс. человек.
- 13 августа 2023
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