Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Гашек — больной, одно и то же талдычит, только санкции, санкции

Кожевников: Гашек — больной, одно и то же талдычит, только санкции, санкции
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывания экс-голкипера Доминика Гашека с требованием дисквалифицировать российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге.

«Ну он больной, что с ним сделаешь. Видно, что-то у него с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит. Никаких предложений, только санкции, санкции. Ему надо сходить к психиатру, психолог нужен.

Резюме у всех наших игроков очень хорошие, нормальные ребята, жизнерадостные. За что их банить? Плюс НХЛ заинтересована в наших хоккеистах. Это приносит прибыль и нормально для НХЛ», — цитирует Кожевникова News.ru.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику бывшего вратаря Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций к русским игрокам.

Материалы по теме
Овечкин отреагировал на критику Гашека в отношении НХЛ из-за выступления россиян в лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android