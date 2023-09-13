Кожевников: Гашек — больной, одно и то же талдычит, только санкции, санкции

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывания экс-голкипера Доминика Гашека с требованием дисквалифицировать российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге.

«Ну он больной, что с ним сделаешь. Видно, что-то у него с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит. Никаких предложений, только санкции, санкции. Ему надо сходить к психиатру, психолог нужен.

Резюме у всех наших игроков очень хорошие, нормальные ребята, жизнерадостные. За что их банить? Плюс НХЛ заинтересована в наших хоккеистах. Это приносит прибыль и нормально для НХЛ», — цитирует Кожевникова News.ru.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику бывшего вратаря Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций к русским игрокам.