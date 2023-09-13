«Надо, чтобы каждый самому себе задал вопросы». Толчинский — о серии поражений СКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) и извинился перед болельщиками за плохую игру.
«Спартак» хорошо играл. Мы очень медленно, плохо начали первый период – возможно, сказывается какая-то нервозность: для многих ребят это была первая официальная игра на домашней арене. Хотелось бы попросить прощения у болельщиков – 12 тысяч пришло, а мы показали абсолютно не тот хоккей, в который мы умеем играть. У нас много новых ребят, нам нужно время, чтобы сыграться – видно, что иногда ещё нет взаимодействия, которое может быть. Но это вопрос времени – команда у нас очень хорошая, хорошие игроки. Уверен, что всё будет хорошо.
Лично у меня ни нервов, ни особого давления не было. Наоборот, заряд положительных эмоций от такой атмосферы, и жалко, что так сыграли.
Три поражения подряд, как на это реагировать? Ничего страшного. Извлечём уроки. Сезон только начался, опять же, новая команда. Это будет нам как полезный урок. Самое главное – попасть в плей-офф, а основная задача – выиграть кубок. Чемпионат – это подготовка к плей-офф, поэтому такие поражения тоже бывают полезны.
В первую очередь, нам надо разобраться со своей игрой. Команда хоть и новая, но прошло уже пять игр и надо, чтобы каждый самому себе задал какие-то вопросы. Надо собираться. Будем настраиваться на следующую игру», — цитирует Толчинского «Спорт День За Днём».
За пять матчей регулярки Толчинский забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
- 13 сентября 2023
-
19:37
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:34
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
17:22
-
17:09
-
17:02
-
16:45
-
16:41
-
16:29
-
16:20
-
16:11
-
15:50
-
15:35
-
15:05
-
14:35
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:15
-
11:56
-
11:30
-
11:14