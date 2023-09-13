«Надо, чтобы каждый самому себе задал вопросы». Толчинский — о серии поражений СКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) и извинился перед болельщиками за плохую игру.

«Спартак» хорошо играл. Мы очень медленно, плохо начали первый период – возможно, сказывается какая-то нервозность: для многих ребят это была первая официальная игра на домашней арене. Хотелось бы попросить прощения у болельщиков – 12 тысяч пришло, а мы показали абсолютно не тот хоккей, в который мы умеем играть. У нас много новых ребят, нам нужно время, чтобы сыграться – видно, что иногда ещё нет взаимодействия, которое может быть. Но это вопрос времени – команда у нас очень хорошая, хорошие игроки. Уверен, что всё будет хорошо.

Лично у меня ни нервов, ни особого давления не было. Наоборот, заряд положительных эмоций от такой атмосферы, и жалко, что так сыграли.

Три поражения подряд, как на это реагировать? Ничего страшного. Извлечём уроки. Сезон только начался, опять же, новая команда. Это будет нам как полезный урок. Самое главное – попасть в плей-офф, а основная задача – выиграть кубок. Чемпионат – это подготовка к плей-офф, поэтому такие поражения тоже бывают полезны.

В первую очередь, нам надо разобраться со своей игрой. Команда хоть и новая, но прошло уже пять игр и надо, чтобы каждый самому себе задал какие-то вопросы. Надо собираться. Будем настраиваться на следующую игру», — цитирует Толчинского «Спорт День За Днём».

За пять матчей регулярки Толчинский забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.