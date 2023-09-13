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The Hockey News представил вариант состава сборной Финляндии на Кубок мира 2025 года

The Hockey News представил вариант состава сборной Финляндии на Кубок мира 2025 года
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Журналист Адам Прото в статье на портале The Hockey News представил свой вариант состава сборной Финляндии на Кубок мира 2025 года.

Вратари: Юусе Сарос, Вилле Хуссо, Йоонас Корписало;
Альтернатива: Антти Раанта, Каапо Кяхкёнен.

Защитники: Расмус Ристолайнен, Яни Хаканпаа, Анри Йокихарью, Нико Миккола, Миро Хейсканен, Эса Линделль, Юусо Валимаки, Олли Мяяття;
Альтернатива: Робин Сало.

Нападающие: Александр Барков, Роопе Хинц, Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми, Микко Рантанен, Патрик Лайне, Каапо Какко, Эли Толванен, Арттури Лехконен, Теуво Терявяйнен, Антон Лунделль, Эету Луостаринен;
Альтернатива: Микаэль Гранлунд, Эрик Хаула, Ессе Пульюярви, Сампо Ранта.

Ранее The Hockey News представил свой вариант состава сборной России на Кубок мира — 2025.

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