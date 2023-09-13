Форвард «Сибири» Прохоркин попытался повторить буллит Павла Дацюка

Форвард «Сибири» Николай Прохоркин в серии послематчевых бросков с «Амуром» попытался повторить буллит Павла Дацюка, бросив из-под ног.

В текущем сезоне на счету Прохоркина 5 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.