Гашек: Житник сейчас — гражданин Украины. В России я никому не звонил

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, общался ли с кем-то из россиян после начала спецоперации. Кроме того, бывший вратарь сообщил, что находится на связи с олимпийским чемпионом Алексеем Житником, игравшим за сборную России.

«Разговаривал ли с кем-то в России или из России после начала спецоперации? Нет. Я не связывался ни с кем из россиян. У меня остались несколько телефонных номеров, но я никому в России не звонил. Я уже говорил, что тесно общаюсь с Алексеем Житником, который играл за российскую команду на Олимпиаде 1998 года, но он родился в Киеве и сейчас гражданин Украины. Он украинский гражданин. С ним мы на связи и часто разговариваем. После начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) говорили если не каждый день, то по несколько раз в неделю. И регулярно общаемся сейчас.

А с россиянами я не говорил. Но, если кто-то хочет поговорить со мной, нет проблем. Однако, как я уже сказал, я сам такого общения не ищу», — приводит слова Гашека «Настоящее время»*.

Напомним, Житник — уроженец Киева. Он выигрывал золото Олимпийских игр — 1992 в составе сборной СНГ во французском Альбервиле. Кроме того, Житник завоевал серебряные награды в Нагано в 1998 году, играя за сборную России. Тогда национальная команда потерпела поражение в финале от сборной Чехии, в воротах которой стоял Гашек.

*признано иноагентом в РФ