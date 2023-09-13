Защитник «Тампы» Сергачёв: у меня долгое время был синдром самозванца

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, считает ли себя американцем и рассказал, что раньше у него был синдром самозванца, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям.
«Где сейчас мой дом? Мой дом сейчас это Тампа. Там я провожу восемь месяцев в году, там плачу все налоги.
Стал американцем? Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.
Если сесть подумать, порассуждать, откуда я пришёл и куда пришёл, есть какой-то шок. Но у меня долгое время был синдром самозванца. Особенно в начале, когда мне было 20 лет. Сейчас этот синдром как-то прошёл, я прекрасно понимаю, что заслужил, но и где-то повезло. Без везения тяжело куда-то пробиться. Но прежде всего я заслужил, много работал — и вот пришёл к этому», — цитирует Сергачёва Forbes.
- 13 сентября 2023
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