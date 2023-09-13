Голкипер минского «Динамо» раскритиковал крепление ворот на арене «Ак Барса»

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов прокомментировал удаление за сдвиг ворот в матче с «Ак Барсом» (1:2 ОТ) накануне.

«Наша команда хорошо играла. Перебросали соперника, в каких-то моментах переигрывали их. Не повезло в овертайме, обидное поражение.

В первом периоде три раза сдвигал ворота, ранее в матче с «Сочи» аналогичная проблема была у их вратаря Бердина, проблема с воротами? Они вообще не стоят! Первый раз я их сдвинул, мне дали предупреждение. Во второй раз удалили. В третий раз уже линейный подъезжает и говорит: «Да, я вижу, что они вообще не стоят, но постарайся не двигать их вообще».

Когда каждый технический элемент выполняешь, ты постоянно касаешься штанги. Вообще правильно играть «через штангу». Но это не ко мне вопросы, надо к арене обращаться, что плохо ворота ставят», — цитирует Колосова «РБ Спорт».

В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Минчане отправятся на выезд к челябинскому «Трактору». Обе игры запланированы на 14 сентября.