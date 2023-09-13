Алексей Кудашов объяснил ключевое решение перед победным голом «Динамо» в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о ключевом решении выпустить Никиту Гусева перед победным голом Дмитрия Рашевского в матче с ЦСКА (4:1).

«Гусев вместо Михайлова перед победным голом Рашевского? Там так получилось, что Уил и Пакетт до этого сыграли смену, и переиграли её, а Гусев не доиграл. Поэтому так решили. Это не было наиграно.

Планируем ли дальше использовать Римашевского в большинстве? Он у нас на предсезонке играл, ещё и Чернышов есть. Понимаете, вот эти игроки у нас каждый день играют – вчера они играли 20 минут времени, а здесь 3-5 минут. Поэтому они умеют выполнять эти роли, для них это не ново. Они тренируются с нами, большую игровую практику получают в МХЛ, но то, что они умеют это делать, тут нет ничего удивительного.

Боюсь ли, что разберут наше большинство? Каждую игру мы смотрим друг друга и всё меняем. Разные варианты. Я боюсь больше другого – вот говорят, говорят, а ничем хорошим никогда не заканчивается. А так, это естественно, что соперники будут перекрывать и играть по-разному, но и мы будем искать другие варианты, выпускать разных игроков – правые, левые – это тоже естественный процесс.

Привычные сочетания несмотря на то, что в ходе игры с «Барысом» переходили на три звена? Потому что мы давно наигрываем этот состав, у нас бывают точечные изменения, но хоккей – это такая штука, что в одной игре бывает, что плохо настроились, плохо команду настроил, но это не значит, что это повод для шараханий. Игроки получили порцию критики. Это не значит, что надо шататься из стороны в сторону», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.