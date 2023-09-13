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Сергей Фёдоров подробно развеял главный аргумент попыток объяснить неудачный старт ЦСКА

Сергей Фёдоров подробно развеял главный аргумент попыток объяснить неудачный старт ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Динамо» (1:4) попытался назвать причины неудачного старта армейцев в новом сезоне.

«Один из главных аргументов людей со стороны, которые пытаются объяснить неудачный старт ЦСКА в чемпионате, заключается в том, что наши игроки не достают из себя всё, так как время для этого ещё не пришло? Вы сейчас затронули глобальные процессы. В моём понимании вашего вопроса это месячные сроки, даже полсезона, потом весь сезон, а потом что-то типа должно случиться весной. Я считаю, что глобальная оценка… Не хочу сказать, что она посредственная. Но она не имеет никакого отношения на данный момент к тому, через что мы проходим.

Мы никогда так не думали в любой составляющей. Почему? Потому, что ребята знают, и мы всегда им подсказываем, что ЦСКА – это тот клуб, в котором что ни тренировка, то на все сто, что ни игра, то на все сто. На победу. И тренировки на победу. И игры на победу. Так воспитаны уже много поколений, поэтому мы стараемся это тоже прививать и поддерживать, доказывать и обосновывать. Почему так? Да потому, что ЦСКА – это великий клуб, со своими традициями, всегда был и будет.

Поэтому я не думаю, что этот вопрос, а я могу ответить глобально, потому что у нас есть каждодневные будни, где мы, например, сегодня проиграли матч, по каким-то причинам. И мы не смотрим вперёд так далеко. Потому что тренерский штаб прекрасно знает, что у нас есть характер и мастерство, но на данный момент нам что-то мешает идти дальше и побеждать. Это откровенный разговор, как с командой, так и с вами – журналистами. Но у нас есть пока проблемы. Мне бы хотелось преодолеть их в ближайшем будущем. Думаю, что это две – три игры. Но опять же… Посмотрим, как всё будет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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