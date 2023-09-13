Фёдоров: в данный момент Полтапов даже не может кататься с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от московского «Динамо» (1:4) оценил игру Антона Слепышева и рассказал о состоянии Прохора Полтапова.

«Конечно, Слепышев будет играть выше четвёртого звена, в первых трёх. Его физические кондиции очень хорошие, меня это впечатлило. Антон провёл серьёзную подготовку, хотя это было очень-очень сложно. На данный момент он готов играть роль основной скрипки в нашей команде, это факт.

Слепышев это доказал. Антон — энергичный нападающий. Эмоции зашкаливали, про судейство высказываться не буду, судьи тоже люди, они находятся в стрессе. Рад за Антона, он вёл ребят за собой. Играл в очень хорошем ритме.

Что касается Полтапова, то он не играет из‑за травмы, в данный момент он даже кататься с командой не может. По срокам пока не скажу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.