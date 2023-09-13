Рашевский – о следующем матче: понимаем, что СКА выйдет на 200%

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился ожиданиями от предстоящего матча со СКА, который состоится 15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Гусев – большой мастер, у него есть опыт игры в НХЛ и КХЛ. Он знает, что от него требуется, и свою роль в команде. Для такого опытного и мастеровитого игрока не проблема за короткий срок адаптироваться в новом коллективе.

Пакетт – обладатель Кубка Стэнли, и по нему видно, что он знает, как играть. Он знает, как играть в большинстве и как действовать в определённых ситуациях, у него огромнейший опыт. А похож ли он на Яшкина по своей манере играть на пятаке – это не в моей компетенции сравнивать.

Следующий матч с раненым зверем? Мы это прекрасно понимаем. Завтра восстановимся и разберём свои ошибки, и уже будем готовиться к следующему матчу. Каждый раз мы играем только на победу, и конечно же, как и с «Барысом» будем понимать, что эта команда опять же выйдет на 200%», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.