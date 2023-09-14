Защитник «Тампы» Сергачёв ответил на вопрос, планирует ли получать американский паспорт

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, планирует ли получать гражданство США.

Паспорт у меня российский. Планирую ли получать американский? Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти $8,5 млн», — приводит слова Сергачёва Forbes.ru.

Напомним, Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 11 октября 2023 года и продлится до 19 апреля 2024 года.