Брэди Ткачук заявил, что его мотивировал кубковый путь брата Мэттью в плей-офф НХЛ

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук заявил, что его мотивировал кубковый путь брата — форварда «Флориды» Мэттью Ткачука, добравшегося до финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне НХЛ.

«Честно говоря, это было моей мотивацией всё лето. Я видел, как мой брат ещё больше усилил свою игру и показал хоккейному миру, кто он на самом деле в самый важный момент.

Я хочу сделать тоже самое в Оттаве — электрифицировать город. Я сходил на одну игру в первом раунде, финал конференции и финал, и своими глазами увидел, насколько фанаты Флориды были воодушевлены происходящим. Я тоже хочу это повторить.

Каждый раз, когда ты попадаешь в плей-офф, никогда не знаешь, чем это может закончиться. Это определённо создало большую мотивацию и открыло глаза нашей команде. Я думаю, что мы извлекли много ценных уроков. Я собираюсь использовать этот опыт, а также опыт, который усвоил мой брат и рассказал мне», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.