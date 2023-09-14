Экс-нападающий клубов КХЛ Каспарс Даугавиньш стал игроком словацкой «Дукла Михаловце»

Экс-форвард клубов КХЛ Каспарс Даугавиньш стал игроком «Дукла Михаловце», выступающей в словацкой Экстралиге. Как сообщает пресс-служба клуба, 35-летний нападающий подписал с клубом двухлетнее соглашение.

Отметим, что хоккеист ранее выступал в различных командах Континентальной хоккейной лиги: «Динамо» Рига, «Динамо» Москва, «Торпедо», «Спартак» и «Витязь». В общей сложности Даугавиньш провёл в КХЛ 459 матчей, забросив 118 шайб и отдав 175 голевых передач.

На прошедшем чемпионате мира Даугавиньш был капитаном сборной Латвии, вместе с которой стал обладателем бронзовых медалей.