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Морозов: решение ИИХФ по Федотову — несправедливое. Не отказываемся от сотрудничества

Морозов: решение ИИХФ по Федотову — несправедливое. Не отказываемся от сотрудничества
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Президент КХЛ Алексей Морозов считает несправедливым решение ИИХФ дисквалифицировать вратаря ЦСКА Ивана Федотова до конца 2023 года.

«Можем потерять иностранные клубы из-за позиции ИИХФ по делу Федотова? Разговоры я не обсуждаю. У нас есть официальная информация. С руководством «Барыса», к сожалению, мне не удалось встретиться, со Скабелкой мы переговорили, у него тоже были некоторые вопросы, но зачем что-то обсуждать, когда нет официального решения.

Мы не отказываемся от сотрудничества и уважения трансферной политики ИИХФ, но считаем, что решение по дисквалификации Федотова было несправедливым по отношению к игроку. При этом мы ничего не нарушаем и оспаривать вердикт ИИХФ мы ещё будем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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