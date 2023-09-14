Морозов: решение ИИХФ по Федотову — несправедливое. Не отказываемся от сотрудничества

Президент КХЛ Алексей Морозов считает несправедливым решение ИИХФ дисквалифицировать вратаря ЦСКА Ивана Федотова до конца 2023 года.
«Можем потерять иностранные клубы из-за позиции ИИХФ по делу Федотова? Разговоры я не обсуждаю. У нас есть официальная информация. С руководством «Барыса», к сожалению, мне не удалось встретиться, со Скабелкой мы переговорили, у него тоже были некоторые вопросы, но зачем что-то обсуждать, когда нет официального решения.
Мы не отказываемся от сотрудничества и уважения трансферной политики ИИХФ, но считаем, что решение по дисквалификации Федотова было несправедливым по отношению к игроку. При этом мы ничего не нарушаем и оспаривать вердикт ИИХФ мы ещё будем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 сентября 2023
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