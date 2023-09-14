Морозов: раньше ходили с Тардифом на ужин. Но вся официальная связь с ИИХФ идёт через ФХР

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что раньше общался и даже ужинал вместе с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом, однако сейчас всё общение между ними происходит через Федерацию хоккея России.

«Общаюсь ли сейчас с Тардифом? Раньше мы с ним общались, когда он приезжал в Москву на хоккейный форум. Ходили вместе на ужин, говорили о развитии хоккея в мире. Но вся официальная связь с ИИХФ у нас идёт через ФХР», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.