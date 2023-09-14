Морозов: раньше ходили с Тардифом на ужин. Но вся официальная связь с ИИХФ идёт через ФХР

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что раньше общался и даже ужинал вместе с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом, однако сейчас всё общение между ними происходит через Федерацию хоккея России.
«Общаюсь ли сейчас с Тардифом? Раньше мы с ним общались, когда он приезжал в Москву на хоккейный форум. Ходили вместе на ужин, говорили о развитии хоккея в мире. Но вся официальная связь с ИИХФ у нас идёт через ФХР», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
- 14 сентября 2023
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
13:48
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:25
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
11:15
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
04:30
-
04:11
-
03:50