Федерация хоккея России намерена оспорить штраф, наложенный на неё ИИХФ
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Федерация хоккея России планирует оспорить штраф, наложенный на неё Международной федерацией хоккея из-за участия голкипера ЦСКА Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом» 1 сентября 2023 года.
«В ФХР не согласны с наложенным штрафом и планируют его оспаривать», — сообщил источник ТАСС.
Напомним, 1 сентября ЦСКА нарушил санкции ИИХФ, выпустив Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом». Тогда организация наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков и сообщила, что в случае повторного выхода вратаря на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.
Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что Совет ИИХФ будет принимать меры за каждый сыгранный матч Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге.
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