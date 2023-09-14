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Гончаров рассказал, как клуб КХЛ заставлял игрока расторгнуть контракт, чтобы не платить

Гончаров рассказал, как клуб КХЛ заставлял игрока расторгнуть контракт, чтобы не платить
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Защитник ряда клубов КХЛ Максим Гончаров рассказал, как в КХЛ руководство одной из команд хотело расторгнуть контракт с хоккеистом, чтобы не выплачивать зарплату. Соглашения игроков действуют до конца апреля. Команды, не попавшие в плей-офф, с конца февраля проводят тренировки — это обязательное условие.

«У нас есть команды… Они закончили раньше сезон — в плей-офф не попали. Или попали — не суть. И вот в это время игрока просто вызывает руководство и говорит: «Расторгай контракт». Чтобы не платить зарплату. До конца сезона там две зарплаты, по-моему, две с половиной или три. Он отказался. И его начали тренировать два раза в день. Прям жёстко тренировать», — сказал Гончаров в подкасте на YouTube-канале «Скользкий лёд».

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