«В НХЛ есть судья, который сразу посылает нахрен». Сергачёв — об отношениях с рефери

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о взаимодействии с судьями в НХЛ.

«В НХЛ был такой судья, который сразу посылает нахрен — вроде и сейчас есть. И ты такой: «Блин, я просто поговорить хотел». В НХЛ прикольно, что ты можешь выстроить какие-то отношения с судьёй. Каждую игру просто «привет» ему сказал — и всё. И потом ты можешь после какого-то удаления к нему подъехать и просто поговорить. А если ты сразу начинаешь его покрывать, он, естественно, общаться с тобой сам не будет. Здесь нужно тоже эту тонкую грань найти. Не быть слишком подлизой — это некрасиво. А просто как мужик с мужиком поговорить.

У нас был Райан Макдона, он никогда в жизни на судей не орёт. У нас Хедман очень эмоциональный — он их покрывает прям сразу, даже шанса не даёт объясниться. Они к нему подъезжают и начинают рассказывать, а он сразу: «Ты дурак, плохой, некрасивый». Так ругает! А Макдона просто противоположность — ни слова. И в один момент был какой-то матч, линейный судья просто тупит, пять пробросов дал, хотя они там ровно приехали. Раза три вне игры свистнул, где не должен был. И Макдона подходит к нему сзади: «Это просто худшее, что я видел от лайнсмена за всю свою карьеру». А я стою и слышу, что Макдона к судье подошёл в первый раз. Я думаю: «Блин, наверное, ему сейчас очень неприятно, обидно». Он развернулся и сказал: «Мак, извини, у меня тяжёлый день сегодня, всё такое. Я понимаю, что неправ». Это было смешно.

У нас есть классный судья один. Не буду фамилию называть. Ты в углу борешься, клюшкой бьёшь по спине, как-то подбиваешь. Он говорит: «Да-да-да, всё хорошо, всё хорошо». Начинаешь клюшечку выше поднимать. Он говорит: «Опускай, опускай клюшку». И тебе это помогает бороться, потому что ты понимаешь, что, если сейчас не дай бог поднимешь, он тебе сразу свистнет [удаление]. И с ним всегда можно поговорить, он супероткрытый. Побольше бы таких», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».