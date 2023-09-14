Легионер минского «Динамо» ответил на вопрос, слышал ли он дикую историю про КХЛ

Новичок минского «Динамо» защитник Мэдисон Боуи оценил уровень Континентальной хоккейной лиги.

«Крутая лига, понял это сразу же, как только сюда попал. Очевидно, что это вторая лига в мире, поэтому стараюсь как можно быстрее привыкнуть к хоккею и максимально приносить пользу команде. Ну и, конечно, очень рад быть здесь.

Почему выбрал именно Минск? Если говорить в целом, то я посмотрел на состав команды, увидел достаточное количество соотечественников, поэтому принял решение ехать. Плюс, безусловно, это некий выход из зоны комфорта для меня, а также возможность перезапустить карьеру. Буду стараться прогрессировать.

Как близкие отнеслись к переезду? Мало кто меня отговаривал, большинство поддержало и обрадовалось. Я и сам убедился, что здесь крутой уровень хоккея и комфортная спокойная жизнь.

Слышал ли какую-нибудь дикую историю, связанную с КХЛ? Лишь то, что вроде как довольно-таки сложно заказать экипировку», — цитирует Боуи «РБ Спорт».

Ранее вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов прокомментировал своё удаление за сдвиг ворот в матче с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).