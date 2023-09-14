18-летний форвард «Красноярских Рысей» забил лакросс-гол в матче с «Омскими Ястребами»

Сегодня, 14 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Омские Ястребы» принимали «Красноярских Рысей». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 18-й минуте второго периода форвард гостей Степан Баськов забил лакросс-гол из-за ворот, сделав счёт 3:2.

«Омские Ястребы» после пяти сыгранных матчей одержали три победы и потерпели два поражения. С семью набранными баллами подопечные Виталия Черночуба располагаются на третьем месте в Золотом дивизионе Восточной конференции.

«Красноярские Рыси» провели три матча, в которых одержали две победы при одном поражении. С четырьмя результативными баллами команда находится на пятом месте в Серебряном дивизионе Восточной конференции.