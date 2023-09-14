Роман Ротенберг и Евгений Кетов встретились с болельщиками в раздевалке СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг и экс-нападающий армейского клуба Евгений Кетов встретились с болельщиками в клубной раздевалке армейцев.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«Сегодня мы с Евгением Кетовым в клубной раздевалке встретились с представителями фан-движения — ребятами, которые болеют за СКА, где бы мы ни играли. Мы невероятно ценим поддержку фанатов и дома, и на выезде, очень благодарны каждому, кто находит время и средства для путешествий вслед за командой, рады слышать их голоса везде — от Петербурга до Владивостока. Получился прямой, честный и конструктивный разговор. От лица всей команды могу пообещать, что общаться будем чаще во благо развития нашего клуба», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ранее двукратный чемпион мира как игрок и двукратный олимпийский чемпион как тренер Владимир Юрзинов-старший посетил тренировку СКА.