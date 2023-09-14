Галиев рассказал, почему «Ак Барс» упустил преимущество в игре с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился эмоциями после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3) и рассказал, почему казанский клуб упустил преимущество в две шайбы.

«Хорошее начало, но не удалось удержать преимущество? Много удалений. Дали им шанс и не реализовали свои моменты в большинстве, вот и итог. Хорошо начали, нормально двигались, но большинство решило игру.

«Ак Барс» был лучшим по игре в меньшинстве до этого матча, но сегодня пропустили две определяющие шайбы? Тяжело обороняться втроём против пятерых. Пропустили в первом периоде, а потом и во втором. Дали много шансов. «Салават Юлаев» хорошо разыгрывал большинство, не надо было им его давать.

Тем интереснее будут следующие «зелёные дерби»? Против них всегда интересно играть. Наверное, это одно из самых значимых дерби в КХЛ. Полные трибуны, баннеры, эмоции. Атмосфера была отличной. Дальше будет ещё интересней!» — приводит слова Галиева сайт «Ак Барса».

В следующем матче подопечные Виктора Козлова сыграют дома с «Торпедо» 18 сентября. «Ак Барс» в следующей встрече также сыграет с нижегородским клубом дома, но 16 сентября.