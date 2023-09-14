Сергачёв рассказал, видятся ли игроки «Тампы» с россиянами из других клубов НХЛ до матчей

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о встречах с соотечественниками из других команд НХЛ перед матчами.

«Встречаемся ли с другими русскими в НХЛ накануне матчей? Бывает. Но очень редко в последнее время. Потому что у всех сейчас семьи. Когда в Нью-Йорк приезжаешь, ребята там не живут. Они, по-моему, за городом живут. С Гурьяном виделись, с Намесом (Денис Гурьянов и Владислав Наместников. — Прим. «Чемпионата»). Когда играли в Тампе, к нам весь «Вашингтон» приехал, ребята оттуда. Все вместе встретились, поужинали, посидели. Но это очень редко случается. И у Васи семья, и у Куча семья (Андрей Василевский и Никита Кучеров. — Прим. «Чемпионата»). И у меня теперь. Получается, жену кидаешь, пошёл с пацанами.

Тем более в день до матча видеться… такие встречи проходят не просто чаю попить. Естественно, пообщаться надо, слишком много разговаривать. Голова устаёт потом, а на следующий день играть же надо в хоккей. Поэтому бывает тяжело. Но так, иногда бывает, можно на кофе сгонять. Поэтому прикольно», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».