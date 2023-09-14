Заслуженный тренер России: не верю, что Овечкин спит и видит, как он бьёт рекорд Гретцки

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Наверное, в Канаде и Америке гонка Овечкина и Гретцки более актуальна, чем в России. Там дебаты вокруг этой темы более жаркие. Чем выше ты лезешь на вершину, тем тебе сложнее, тем больше казусов и препон, которые будут тебе мешать. Отрезок у финиша самый сложный. Я не верю в то, что Овечкин спит и видит, как он бьёт рекорд Гретцки. Если я неправ, то пусть сам Великий об этом скажет. Разумеется, мы будем за него переживать.

Александр – уникальное явление в спорте и в хоккее. Будем ждать от него результата, но он играет в не самой сильной команде. В прошлом году на Овечкина выпала огромная нагрузка из-за постоянных травм партнёров. Если он обгонит Гретцки, его рекорд никто не побьёт. Но когда он выходит на лёд, то думает о том, как лучше сделать свою работу и помочь своей команде победить. Я думаю, что об этом думает каждый игрок. Будем ждать и надеяться», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.