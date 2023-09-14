«Говорит Васе: «Сейчас мы тебе воткнём!» Сергачёв о шутках Кузнецова над россиянами в НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о трэш-токах с соотечественниками из других команд НХЛ во время матчей.

«В плей-офф я вообще ни с кем не разговариваю из русских. Просто туда не смотрю в сторону. А в регулярке со Свечой-младшим (Андрей Свечников, нападающий «Каролины Харрикейнз». — Прим. «Чемпионата»). Мы прикалываемся больше. Я его собакой назову, он меня чем-нибудь назовёт (смеётся). Но у нас с ним постоянно жёсткие матчи, где мы сталкиваемся постоянно. Я стараюсь его сильно не бить, и он меня старается сильно не бить. Но всё равно мы боремся. Если в углу стоим, можем напихать друг другу. Это прикольно. А так, чтобы трэш-ток был, — нет, я всех пацанов уважаю.

Кузя постоянно подъезжает и просто говорит Васе (Андрей Василевский. — Прим. «Чемпионата»): «Сейчас мы тебе воткнём! Задница у тебя большая» (смеётся). Смешные вещи. Меня там подкалывает. Говорит: «Если б я против тебя играл весь матч, я бы просто «Харт» выиграл. Или стал бы лучшим игроком в плей-офф». Вот так прикалывался. Это смешно на самом деле. Я потом, когда сяду [на скамейке], смеяться начинаю, потому что реально смешная шутка.

Бывают такие вещи, когда я Кучу (Никита Кучеров. — Прим. «Чемпионата») отдам — и неточно дам. Стою и такой: «Блин, что я творю вообще?» А Куч мне никогда ничего не говорит. Но иногда бывает, когда Куч мне какую-то фигню даст и я начинаю про себя: «Блин, ты же в порядке, отдай нормально». Такие вещи бывают. Но чтобы крикнуть — нет, я никогда. И Куч никогда не кричит. Мы никогда друг друга не засираем. Мы уже видим, кто недоволен, по взгляду? Да, конечно. Глаза уходят. Язык тела очень важен в лиге, за этим следить. За Кучером следили, за мной следили, чтобы клюшки о борт не бить, когда расстраиваешься. Это важно, потому что за этим фанаты смотрят, другая команда смотрит. Ты понимаешь, что сейчас человеку что-то скажешь, он удаление заработает и мы гол забьём. Это всё читается. Поэтому стараешься этого не делать», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».