Новиков: поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал последние высказывания экс-голкипера Доминика Гашека.
«Гашек позиционирует себя политиком с антироссийской позицией. Очевидно, что все его последние слова носят сугубо политический характер. Но теперь ещё и выдвигает какие-то невообразимые требования, которые не делают ему чести в глазах людей. Доминика давно уже никто не слушает, пусть сам он этого и не видит.
Посоветовал бы чеху лично приехать в Россию и прояснить ситуацию со всеми. Доминик — прославленный вратарь, которого у нас любили и которого продолжают уважать как выдающегося хоккеиста. Поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека», — заявил Новиков в интервью RT.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Доминика Гашека о том, что Национальная хоккейная лига должна платить Украине $ 2—4 млрд за игру россиян в лиге.
- 14 сентября 2023
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