«Оттава» заключила просмотровый контракт с Джошем Бейли

«Оттава» заключила просмотровый контракт с канадским нападающим Джошем Бейли. Об этом сообщила пресс-служба «Сенаторз» в «Твиттере».

Прошлый сезон Национальной хоккейной лиги 33-летний форвард провёл в «Нью-Йорк Айлендерс». Он сыграл 64 матча, в которых набрал 25 (8+17) очков. Бейли выступал в основной команде «Айлендерс» с 2008 года. Свою первую шайбу в профессиональной карьере НХЛ он забросил 2 января 2009 года в ворота Ильи Брызгалова из клуба «Финикс Койотс».

В июне 2023 года в результате обмена Бейли перешёл в «Чикаго Блэкхоукс». «Айлендерс» получили выбор во втором раунде на драфте 2026 года. Тогда же «Чикаго Блэкхоукс» поместил нападающего на драфт отказов с целью выкупа контракта, который действовал до конца сезона-2023/2024 с зарплатой $ 5 млн в год.