НХЛ и Ассоциация игроков лиги обсудят ситуацию с Бэбкоком, просившем фото у игроков

Сегодня, 15 сентября, НХЛ и Ассоциация игроков лиги проведут ранее запланированную встречу, на которой, как ожидается, будут обсуждаться следующие шаги в расследовании инцидента, когда главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок попросил показать личные фотографии нескольких игроков «Блю Джекетс». Об этом сообщил sportsnet.ca.

По информации источника, ранее Марти Уолш и помощник исполнительного директора Ассиоциации игроков НХЛ Рон Хейнси встретились с игроками «Блю Джекетс» в Коламбусе. Некоторые источники назвали эту встречу «напряжённой».

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» начал расследование в отношении главного тренера. Майк Бэбкок опроверг обвинения в том, что заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов.