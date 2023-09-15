«Знаю одну отличительную черту». Экс-игрок «Сент-Луиса» объяснил, почему выбрал «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо поделился чувствами после подписания контракта с уфимским клубом. Канадец впервые в карьере покинул Северную Америку. В прошлом сезоне Ливо играл в НХЛ за «Сент-Луис Блюз». Кроме того, форвард объяснил, почему выбрал именно «Салават Юлаев». Ливо также рассказал, что знает о башкирской команде и об Уфе — городе, в котором она выступает.

«Я решил подписать контракт с «Салаватом» потому, что знаю одну отличительную черту клуба. Здесь собрана классная команда, которая хочет побеждать. Наши желания в этом совпадают. Мой друг Райан Мёрфи в прошлом сезоне выступал в Уфе и очень лестно отзывался об организации и о клубе.

Я никогда прежде не играл за пределами Северной Америки? Это новая страна и другой хоккей. Не могу дождаться, когда увижу всё своими глазами. Конечно, просто не будет, но я готов к вызовам. Уверен, что всё будет классно.

Что знаю об Уфе и «Салавате Юлаеве»? Пока только то, что Мёрф (Райан Мёрфи. — Прим. «Чемпионата») рассказывал. Я слышал от него много хорошего. Он говорил, что в Уфе невероятные болельщики, сам город очень крутой и мне всё обязательно понравится», — приводит слова Ливо официальный сайт уфимцев.