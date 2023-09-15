Куляш: результаты к СКА придут, нужно спокойно работать дальше

Бывший защитник сборной России, клубов Суперлиги и КХЛ Денис Куляш высказался о матче СКА с московским «Динамо», в котором армейцы потерпели четвёртое поражение подряд.

«На матч с «Динамо» СКА вышел совсем с другим настроением, было видно, что в команде состоялся серьёзный разговор, тренерский штаб поработал после встречи со «Спартаком». В целом все шло под диктовку санкт-петербуржцев, которые в начале матча создавали очень много моментов, заслуженно повели в счёте и вели игру.

Всё сломалось после непонятного эпизода, когда в результате фола О`Делла и массовой драки хозяева почему-то остались в меньшинстве. Ещё и гол, забитый коньком, всегда сказывается на настрое. «Динамо» играло в свой привычный хоккей, надеясь прежде всего на большинство — благо на удаления судьи не скупились. В результате матч разбился на короткие отрезки, и такая вязкая игра была скорее на руку гостям. Тем не менее СКА показал, что сделал выводы из предыдущего неудачного матча, сегодня команда выглядела совсем по-другому. Результаты придут, главное сейчас спокойно работать дальше, не делая резких шагов», — сказал Куляш «Чемпионату».