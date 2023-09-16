Грицюк объяснил, почему СКА три матча подряд не забрасывает в равных составах

Нападающий СКА Арсений Грицюк объяснил, почему армейцы три матча подряд не забрасывают в равных составах.
«Почему три матча подряд не можем забить в равных составах? Наверное, чуть-чуть передерживаем шайбу, бросаем не столько, сколько требуется. Каждый хочет сыграть на партнёра. Тренеры говорят, что каждому нужно брать ответственность на себя. У меня бывают моменты, когда хочется отдать. Кажется, что игрок открыт, но последний пас не проходит, идут обрезы. Где-то нужно сыграть попроще, пока у нас не идёт результат. Стоит больше сыграть на ворота, забить больше «грязных», черновых голов, которые «копаются» на пятаке – добивания, рикошеты. Это принесёт нам игру.
Чего не хватает, чтобы победить? Для меня это вторая игра, но я смотрел за командой. Если проигрываем, значит, не хватает всего, над всем надо работать. Это путь, который мы должны пройти, перебороть всё вместе единым кулаком», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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