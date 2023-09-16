Тренер «Сибири» Немировски назвал игру с «Сочи» лучшей по движению и атаке

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:4).
«Первая смена началась хорошо, но закончилась не очень хорошо. Пропустили на стартовой минуте, потом получили ненужное удаление — пять минут очень сложно отбиваться. Отбились, получили ещё одно удаление и пропустили гол — 0:2. В третьем голе тоже был спорный момент. Потом мы стали создавать очень хорошие моменты, но упускали их. Играли вперёд, активно, в давление, именно этого мы просим от ребят. Жалко, что проиграли, но считаю, что по движению и атаке это была наша лучшая игра. Провели очень много времени в зоне атаки, контролировали шайбу. Обидно, что проиграли, но, если мы продолжим так играть, победы придут», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.
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