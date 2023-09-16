«Трактор» обыграл «Автомобилист» и обошёл «Ак Барс» в таблице Востока

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
На первой минуте Максим Шабанов вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Илья Карпухин и Владимир Ткачёв. На 36-й минуте Антон Бурдасов после паса Сергея Калинина удвоил преимущество «Трактора». На 47-й минуте Владимир Кузнецов отыграл один гол.
Благодаря этой победе челябинцы набрали девять очков и обошли «Ак Барс» на Востоке.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Трактор» примет «Ладу». Оба матча состоятся 18 сентября.
- 16 сентября 2023
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