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«Трактор» обыграл «Автомобилист» и обошёл «Ак Барс» в таблице Востока

«Трактор» обыграл «Автомобилист» и обошёл «Ак Барс» в таблице Востока
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шабанов (Карпухин, Ткачёв) – 00:27 (5x5)     2:0 Бурдасов (Калинин) – 35:16 (5x5)     2:1 Кузнецов (Леонтьев) – 46:52 (5x5)    

На первой минуте Максим Шабанов вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Илья Карпухин и Владимир Ткачёв. На 36-й минуте Антон Бурдасов после паса Сергея Калинина удвоил преимущество «Трактора». На 47-й минуте Владимир Кузнецов отыграл один гол.

Благодаря этой победе челябинцы набрали девять очков и обошли «Ак Барс» на Востоке.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Трактор» примет «Ладу». Оба матча состоятся 18 сентября.

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