«В любой команде КХЛ, кроме «Авангарда». Леонтьев — о нумерации троек нападения

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после проигрыша в матче с «Авангардом» (1:5).

«Не считаю, что какие-то параллели можно проводить с началом прошлого сезона. Тогда была одна ситуация, сейчас другая. Команда у нас не хуже, но вот эти вот… как там, дьявол кроется в деталях? Вот эти детали нас сейчас подводят. Надеюсь, что ребята покажут и докажут, что эти результаты — недоразумение.

У нас нет такого понятия, как первая тройка. Все четыре звена могут и должны каждую игру вытаскивать. Любая тройка должна нести определённую опасность для соперников. То, что Брюквин, Дергачёв и Якупов сегодня вышли первыми, не означает, что они первые. Первая тройка будет определяться по итогам сезона, кто больше очков наберёт и голов забьёт. А сейчас… В любой команде КХЛ, кроме «Авангарда», ярко выраженных первых троек нет.

Гарипов абсолютно нормально отыграл сегодня. Парень горит, желание есть. Помогать нужно вратарю обязательно. Эмиль точно поможет и выручит в нужный момент», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.