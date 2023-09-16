Кравец — о курьёзной шайбе «Авангарда»: думали, что вратарь Мишуров стал автором гола

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче с «Нефтехимиком» (5:1) и прокомментировал пятый гол команды. Нижнекамцы забили в свои же ворота после броска по воротам омичей.
«Мишуров уверенно и достойно сыграл, помог команде. Доволен совместными действиями вратаря и игроков. Действительно, в эпизоде с пятым голом думали, что его задела шайба и потом зашла в ворота, и он стал автором гола, но этого не случилось. Поэтому получился первый гол Холодилина в КХЛ», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, ранее завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).
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