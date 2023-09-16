«Когда нет моментов — вот это хреново. Так нормально всё». Якупов — о старте «Нефтехимика»
Поделиться
Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов высказался после поражения в матче с «Авангардом» (1:5). Команда проиграла в пяти из шести встреч нового сезона КХЛ.
«Пытаемся найти «химию», работаем, где-то подсказываем друг другу, стараемся. Понятно, что уже сезон начался, уже глубоко зашли вниз, и с каждой игрой, если будем дальше проигрывать, то будет тяжелее выходить из ситуации. Так что здесь не только от нашего звена зависит, а от всей команды. Ну, у нас движение вроде есть, будем дальше смотреть. Невезение ещё накладывается? Да нет, наоборот. Если есть моменты – это хорошо. А вот когда их нет — хреново. Так что нормально всё», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:16
-
18:57
-
18:51
-
18:30
-
18:24
-
18:09
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:29
-
17:26
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:07
-
17:04
-
16:54
-
16:45
-
16:18
-
16:11
-
15:56
-
15:55
-
15:43
-
15:22
-
15:03
-
14:50
-
14:30
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:20
-
13:15
Партнерский контент