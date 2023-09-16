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«Когда нет моментов — вот это хреново. Так нормально всё». Якупов — о старте «Нефтехимика»

«Когда нет моментов — вот это хреново. Так нормально всё». Якупов — о старте «Нефтехимика»
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Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов высказался после поражения в матче с «Авангардом» (1:5). Команда проиграла в пяти из шести встреч нового сезона КХЛ.

«Пытаемся найти «химию», работаем, где-то подсказываем друг другу, стараемся. Понятно, что уже сезон начался, уже глубоко зашли вниз, и с каждой игрой, если будем дальше проигрывать, то будет тяжелее выходить из ситуации. Так что здесь не только от нашего звена зависит, а от всей команды. Ну, у нас движение вроде есть, будем дальше смотреть. Невезение ещё накладывается? Да нет, наоборот. Если есть моменты – это хорошо. А вот когда их нет — хреново. Так что нормально всё», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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