Федотов пропустил гол после 1-го броска в дерби со «Спартаком» и две шайбы после четырёх

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает «Спартак». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» забил в первой же смене. Нападающий москвичей Иван Морозов справа уехал за ворота и оттуда сделал прострел на пятак. Павел Порядин переправил шайбу в касание — 1:0. Вратарь ЦСКА Иван Федотов пропустил первым броском.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 12-й минуте «Спартак» забросил вторую шайбу. Максим Цыплаков отдал передачу под бросок от правого бортика на синюю линию. Защитник нанёс мощный бросок — Федотов отбил шайбу, но прямо на форварда красно-белых. Цыплаков из правого круга для вбрасывания удвоил преимущество «Спартака». Вратарь ЦСКА пропустил два гола после четырёх бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что всего за первый период Федотов отразил девять из 11 бросков.