Антон Худобин оформил шат-аут в первом матче в ВХЛ, «Сокол» обыграл «Челны»

В Набережных Челнах закончился очередной матч Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местные «Челны» принимали красноярский «Сокол». Встреча завершилась «сухой» победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Отметим, что этот матч стал дебютным в ВХЛ для 37-летнего вратаря Антона Худобина. Опытный голкипер помог своей команде одержать победу, оформив шат-аут. В последний раз Худобин побеждал 30 января 2023 года, когда в АХЛ «Техас» переиграл «Айову».
Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесоты Уайлд». Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013 выступал в КХЛ за «Атлант».
Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).
- 16 сентября 2023
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:16
-
18:57
-
18:51
-
18:30
-
18:24
-
18:09
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:29
-
17:26
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:07
-
17:04
-
16:54
-
16:45
-
16:18
-
16:11
-
15:56
-
15:55
-
15:43
-
15:22
-
15:03
-
14:50
-
14:30
-
14:04