Антон Худобин оформил шат-аут в первом матче в ВХЛ, «Сокол» обыграл «Челны»

В Набережных Челнах закончился очередной матч Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местные «Челны» принимали красноярский «Сокол». Встреча завершилась «сухой» победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Отметим, что этот матч стал дебютным в ВХЛ для 37-летнего вратаря Антона Худобина. Опытный голкипер помог своей команде одержать победу, оформив шат-аут. В последний раз Худобин побеждал 30 января 2023 года, когда в АХЛ «Техас» переиграл «Айову».

Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесоты Уайлд». Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013 выступал в КХЛ за «Атлант».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).