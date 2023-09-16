Фёдоров — после дерби со «Спартаком»: ЦСКА не имеет права так начинать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Опять сложный для нас матч, особенно его начало. Не имеем права так начинать, играть в обороне. Но следующие два периода показали, что мы можем правильно и грамотно играть, быть на своих местах. Игра без шайбы оставляет желать лучшего. Тем не менее наших ребят с победой. Нашли пути решения, как забить и сравнять. Будем работать над теми аспектами, которые я уже упомянул. Спасибо болельщикам за крепкую поддержку, будем готовиться дальше.

Был виден настрой парней, они и сами не ожидали такого начала. Немного или много, но всё из рук валилось в первом в периоде, поэтому обратим серьёзное внимание, почему так получилось. Следующие два периода были лучшими в атаке? Лучшие или не лучшие — это со стороны виднее. В принципе это то, что мы умеем делать хорошо. Почему только второй и третий, а не первый, ведь игра — это 60 минут. С каждым соперником надо играть предельно концентрированно и внимательно. Все специально готовятся под нас, все прекрасно знают, где мы были последние два сезона и как мы это всё прошли. Поэтому психология оставляет желать лучшего, особенно наши первые периоды. Иногда не можем завестись с первых минут», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.