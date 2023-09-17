Окулов: ЦСКА сделал правильные вещи на льду и победил

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями после матча со «Спартаком» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Плохое начало для нас, пропустили две быстрые шайбы. В первом периоде проигрывали абсолютно везде, уступали в борьбе, ничего не получалось создать в атаке. Нужно было с самого начала побеждать в единоборствах, выводить шайбу из своей зоны и забивать голы. Вовремя период закончился, мы отдохнули, переосмыслили свою игру, сделали правильные вещи на льду и победили.

Не могу сказать, что на нас давила серия поражений. Уже много сезонов мы играем большие матчи. Чтобы прервать серию поражений, нужно было успокоиться, сыграть правильно, как мы умеем. Выйти и выиграть любой ценой», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Окулова.