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Форвард «Трактора» Никита Сошников: уральское дерби — это прикольно

Форвард «Трактора» Никита Сошников: уральское дерби — это прикольно
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1).

«Тяжёлый матч был, высокие скорости и большая плотность. Удалось победить за счёт самоотверженности.

Проблемы «Трактора» в третьих периодах? Это нужно разбираться детально. Игра нашего звена? Ребята хороший гол соорудили, а в позиционной атаке нам надо играть намного лучше.

Уральское дерби — это прикольно. Я играл в Уфе и знаю, что такое «зелёное дерби». Экстравайб создаётся вокруг матча. Тем более что у соперника болельщики хорошие, что у нас. Уральское дерби – более молодое, по сравнению с противостоянием Уфы и Казани, где чувствуется накал. Может быть, дальше и у нас будет больше ажиотажа вокруг этих матчей», — приводит слова Сошникова официальный сайт КХЛ.

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