Нападающий «Северстали»: зачем играть, если не ради единственного — поднять кубок?

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о целях череповецкого клуба на сезон.
«На самом деле, даже и не знаю, что вообще нас ждёт. Хочу пройти этот календарь, учась на своих ошибках. Правда, надеюсь, что их не случится, и всё будет хорошо. Но уверен, что это будет интересный сезон, от которого я и сам не знаю, чего ожидать. Просто смотрю на один день вперёд – тренировка у нас или игра. От этого и отталкиваюсь.
Никогда не ставил личных задач. Даже и не думал об этом. Нет разницы, набрал я 50, 40 или 30 очков, я всё равно буду знать, что мог набрать ещё больше. Главное, чтобы побеждала команда.
Перед командой стоят самые высокие цели. Зачем каждый день тренироваться и играть, если не ради единственного – победить и поднять Кубок? Мы не смотрим на длинную дистанцию, а смотрим только на завтрашний день. С каждым днём мы должны становиться лучше, и для этого у нас есть всё. Хороший тренерский штаб, хорошая команда, хороший коллектив, который у нас собрался. С таким коллективом можно достичь большего», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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