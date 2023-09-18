Аймурзин: в «Салавате» играли Хартикайнен, Умарк, Гранлунд, а мне всегда нравился Маннинен

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал об игроках, с которыми выступал в «Салавате Юлаеве».

«Эталона игрока у меня никогда не было. Но, конечно, я многому научился в Уфе. Ещё когда только попал в команду, там играли Хартикайнен, Умарк, Гранлунд — а лично мне всегда нравился Маннинен. Сакари делал всю черновую работу, а все лавры доставались другим. И в своём последнем сезоне в Уфе он показал, что действительно очень хороший игрок. Он там много наклепал и решал исходы матчей за счёт своего мастерства.

Ещё мне нравился Саня Кадейкин, особенно, как он играет на вбрасываниях. У него просто невозможно было выиграть, особенно мне. Сейчас, наверное, уже поборемся с ним (смеётся). И вот появился новый игрок — Саша Хмелевски. Смотрел за тем, как он готовится к матчам. Пытаешься подмечать что-то новое, тестируешь на себе. Бывает, перед играми начинаешь экспериментировать и пытаешься понять, что тебе самому лучше подходит.

Есть игроки, которые проповедуют агрессивную разминку, а кто-то, наоборот, спокойно готовится к матчам. И вот так стараешься найти нужный баланс. Для этого в команде и нужны новые игроки, чтобы что-то почерпнуть у них. Особенно игроки из Северной Америки. Хмелевски сейчас доказывает, что он одна из звёзд КХЛ», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.